Bolsonaro diz que Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 07/09/2022 15:12

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), aproveitou discurso em carro de som na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira, 7, para destacar dados econômicos como a criação de empregos, a queda da inflação e dos preços de combustíveis. Na fala a apoiadores, logo após o desfile que marcou as comemorações da Independência, ele também ressaltou a criação do Auxílio Brasil, que disse ser um dos programas sociais mais abrangentes do mundo.

"O Brasil ressurge com a economia pujante e uma das gasolinas das mais baratas do mundo. Tem recorde de criação de empregos e inflação despencando", alegou Bolsonaro.

O presidente acrescentou que o País respeita a propriedade privada e "combate a corrupção para valer".

Ele voltou a dizer que o Brasil passou por questões que agravaram as dificuldades econômicas, como a pandemia, e reclamou da "política errada do fica em casa", contrariando, mais uma vez, recomendações de cientistas que defenderam o isolamento social no início da pandemia para tentar controlar a disseminação do vírus em um momento em que ainda não havia vacina.

O presidente disse ainda que o Brasil enfrentou consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.