Presidente Jair Bolsonaro (PL) beija a primeira-dama durante seu discurso em Brasília - AFP

Publicado 07/09/2022 16:02

Durante as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, realizadas nesta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília, o presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, puxou o coro de “imbrochável”, referindo-se a si mesmo.



A atitude foi tomada logo após o presidente ter exaltado, durante discurso, seu amor pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro.



“Eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes: procurem uma mulher, uma princesa, se case com ela para ser mais felizes ainda”, disse Bolsonaro, beijando a esposa em seguida.



Ovacionado pelos presentes que gritavam “mito”, apelido pelo qual Bolsonaro ficou conhecido entre seus apoiadores, o presidente puxou um novo coro de “imbrochável”.



A palavra, que não existe no dicionário da Língua Portuguesa, é um neologismo criado pelo presidente para se referir ao que seria um bom desempenho sexual.