Cláudio Castro (PL) visita Mesquita e promete Segurança Presente - ROGERIO SANTANA

Publicado 07/09/2022 17:53

O governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro, anunciou, nesta quarta-feira, 7, a ampliação do programa Segurança Presente na Baixada Fluminense. Durante caminhada pelas ruas da Chatuba, em Mesquita, Castro garantiu que o esquema especial de policiamento ostensivo vai chegar à cidade nos próximos meses. O município também será beneficiado com a chegada do MetrôLeve, que vai ligar a Pavuna a Nova Iguaçu.



“Assim como as outras cidades da Baixada, Mesquita recebeu uma série de investimentos, como R$ 60 milhões para a Saúde e R$ 2,1 milhões para obras de infraestrutura”, disse o governador, acrescentando: “E, claro, também estamos investindo na Segurança Pública. Em breve, vamos inaugurar uma nova base do Segurança Presente na cidade, reforçando o patrulhamento. Estamos trabalhando para levar tranquilidade aos moradores e também atrair novos empreendimentos para a região, gerando oportunidades e renda.”



A Baixada Fluminense já conta com 12 bases do Segurança Presente: Nova Iguaçu (3), Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé/Piabetá, Paracambi, Queimados, Seropédica, Belford Roxo e São João de Meriti. Ao todo, já foram mais de 800 pessoas conduzidas para as delegacias e mais de 125 mandados de prisão cumpridos. O resultado é a queda da criminalidade.



“A cidade de Mesquita também é monitorada pelo novo Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense, que funciona em Caxias”, ressaltou Castro.



Mobilidade para desenvolver ainda mais



Mesquita também vai ser beneficiada com os investimentos em mobilidade do governo estadual. Um sistema de transporte sobre trilhos vai ligar a Pavuna a Nova Iguaçu, passando por Mesquita. O MetrôLeve começa a ser construído este ano e 370 mil passageiros vão circular no local.



“Pensar na mobilidade é respeitar o trabalhador e investir nas cidades. Isso é a marca da minha gestão. É presença. Estou aqui sempre, trabalhando, olhando para esta região tão importante. E posso garantir que até o fim do ano vamos começar a obra do metrô”, concluiu o governador.