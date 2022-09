Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 07/09/2022 17:08

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quarta-feira, comemoração do bicentenário da Independência do Brasil:



Cláudio Castro (PL): pela manhã, o candidato à reeleição caminhou com eleitores na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Na sequência, participou de solenidade em comemoração pela Independência do Brasil, na companhia do presidente Jair Bolsonaro, na praia de Copacabana.



Cyro Garcia (PSTU): às 9h, o candidato participou do tradicional ato do Grito dos excluídos, na Candelária, no Centro do Rio.



Eduardo Serra (PCB): o candidato participou, às 10h, do Grito dos Excluídos, no Centro do Rio, na companhia da candidata à Presidência pelo PCB, Sofia Manzano.



Juliete Pantoja (UP): às 9h30, a candidata compareceu ao Grito dos Excluídos, no Centro da cidade.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.



Marcelo Freixo (PSB): às 13h30, o candidato visitou uma cozinha comunitária em São Gonçalo, que atende a moradores de rua no bairro de Santa Luzia.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 12h30, o candidato participou de uma sabatina no Jornal SBT RIO. Às 20h, participará de uma live com Rodrigo Pimentel.



Rodrigo Neves (PDT): o candidato participou às 9h30 de uma carreata em Duque de Caxias. Às 11h, se encontrou com lideranças do PSD na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. O candidato encerra sua programação às 18h30, na Barra da Tijuca, na inauguração de um comitê no bairro.



Wilson Witzel (PMB): o candidato assistiu aos desfiles de 7 de Setembro na praia de Copacabana.