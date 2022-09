Marcelo Freixo visita cozinha comunitária - Pedro Prado / Divulgação

Publicado 07/09/2022 17:39

O candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) visitou nesta quarta-feira, 7, a Cozinha Comunitária de Santa Luzia, em São Gonçalo. Freixo afirmou que o combate à fome será prioridade do governo do Rio de Janeiro, onde quase 3 milhões de pessoas não têm o que comer. Acompanhado pelo candidato a senador André Ceciliano (PT) e pelos candidatos a deputado federal Dimas Gadelha e a deputado estadual Renato Machado, ambos do PT, Freixo prometeu ampliar a experiência das cozinhas comunitárias, que na maioria dos casos funcionam por meio do voluntariado, através de parcerias com o governo do Estado.



O candidato também afirmou que vai reativar os oito restaurantes populares que estão fechados e ampliar o salário mínimo regional, que foi congelado pelo ex-governador Wilson Witzel e pelo atual, Cláudio Castro, para R$ 1.585.



"Criar uma rede de cozinhas comunitárias em bairros pobres é fundamental porque muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para se deslocar até um restaurante popular. Então oferecer refeições gratuitas nos locais onde há pessoas com fome é muito importante. E vamos oferecer refeições nos restaurantes populares nos fins de semana, o que hoje não é feito", explicou.



A Cozinha Comunitária de Santa Luzia, criada há 5 anos por 11 moradores do bairro, fornece gratuitamente 350 refeições aos domingos e feriados. Por dia, são produzidas 350 refeições e os alimentos são adquiridos com recursos dos próprios voluntários. Em média, são consumidos 35kg de arroz, 20kg de feijão, 35kg de proteína, 12kg de macarrão, além de legumes e verduras.