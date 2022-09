Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 08/09/2022 09:29 | Atualizado 08/09/2022 09:31

Cláudio Castro (PL) visita as obras de ampliação do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro do Rio, às 14h.



Cyro Garcia (PSTU) faz campanha em Volta Redonda, às 14h.



Eduardo Serra (PCB) estará na Praça das Nações, em Bonsucesso, às 11h30. Depois, o candidato concede entrevista ao SBT, às 12h30. Às 14h, Serra faz panfletagem na estação do metrô e da supervia, em São Cristóvão.



Juliete Pantoja (UP) passará o dia em Niterói. Às 10h, a candidata faz caminhada em Icaraí. Ao meio-dia, Pantoja faz panfletagem nas proximidades da UFF, no bairro Gragoatá, e, às 19h, ela se reúne com apoiadores no morro do Vital Brazil.



Os compromissos do candidato Marcelo Freixo (PSB) são em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Às 15h,

Freixo visita o Centro Integrado de Apoio a Mulher da Baixada e, às 19h, ele marca presença em um comício ao lado do ex-presidente Lula, na Via Light.



O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) faz gravações para o seu programa eleitoral para rádio e TV.



Paulo Ganime (Novo) participa de um podcast do Conselho Regional de Contabilidade, às 11h. À tarde, o postulante encontra com moradores e comerciantes de Campo Grande, às 14h. E à noite, Ganime se reúne com membros da Associação Comercial de Teresópolis, às 19h.



Wilson Witzel (PMB) faz caminhada na Praça Saens Peña, na Tijuca, às 10h. Na parte da tarde, o candidato faz gravação de mídia para sua campanha. À noite, às 19h, Witzel encontra com líderes religiosos.



A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de Luiz Eugênio Honorato (PCO), mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O texto poderá sofrer alteração ao longo do dia.