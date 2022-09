Ex-governador Anthony Garotinho - Reprodução

Publicado 08/09/2022 16:07

O TRE-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) indeferiu nesta quinta, 8, o registro da candidatura de Anthony Garotinho (União Brasil), ex-governador do Rio de Janeiro condenado por corrupção eleitoral.



Presidido pelo Des. Elton Leme, os desembargadores do TRE-RJ rejeitaram, por unanimidade, um recurso da defesa de Garotinho contra a condenação da Corte. O político havia sido condenado pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento e coação. Os fatos se deram no processo eleitoral de 2016 e também durante as investigações da ação penal, na cidade de Campos dos Goytacazes.