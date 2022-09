Candidatos ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do Rio de JaneiroDivulgação / O Dia

Publicado 18/09/2022 12:10

Nesta manhã deste domingo (18/09), Cláudio Castro (PL) participou de carreata em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Mais cedo, o postulante do PSTU Cyro Garcia fez panfletagem na feira do Andaraí.



Às 15h, Eduardo Serra (PCB) faz panfletagem na feira do Cocotá, na Ilha do Governador.



Juliete Pantoja (UP) participou da Marcha em Defesa da Liberdade Religiosa, em Copacabana. À tarde, às 14h, a candidata faz caminhada com moradores em Acari.



Paulo Ganime (Novo) concentra sua agenda deste domingo na Região dos Lagos. Durante a manhã, o postulante fez panfletagem na feira de Cabo Frio e depois caminhou pelo calçadão da Praia do Forte. Na parte da tarde, após caminhada na Praia Grande, às 14h30, em Arraial do Cabo, Ganime vai até Búzios para fazer panfletagem no Porto da Barra.



O pedetista Rodrigo Neves fez carreata em Barreto, Zona Norte de Niterói.



Os candidatos Luiz Eugênio Honorato (PCO) e Marcelo Freixo (PSB) não tiveram a agenda divulgada.