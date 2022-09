Candidato ao Governo do Rio Paulo Ganime (Novo) conversa com a população da Região dos Lagos - Divulgação / Partido

Candidato ao Governo do Rio Paulo Ganime (Novo) conversa com a população da Região dos LagosDivulgação / Partido

Publicado 18/09/2022 17:29

A campanha do candidato ao Governo do Rio Paulo Ganime (Novo) neste domingo (18) foi voltada para a população da Região dos Lagos. Durante visita à Costa Azul, o aspirante ao Palácio Guanabara conversou com a população e apresentou suas propostas para a área de segurança e para o turismo local.



Ao lado de sua esposa Sara Ganime e de Niu Korobinski, aspirante a uma cadeira na Câmara dos Deputados, o postulante começou o dia na feira do Jardim Caiçara, em Cabo Frio. Lodo depois, Ganime esteve caminhada no Calçadão da Praia do Forte e conversou com eleitores sobre o aumento de violência.



"Aqui em Cabo Frio, moradores e comerciantes estão preocupados com os assaltos. A violência tem deixado o setor do turismo apreensivo. Na Região dos Lagos, nós temos alguns dos destinos turísticos brasileiros mais procurados. Nós vamos investir na infraestrutura das polícias, com aquisição de equipamentos, formação policial e inteligência. Além disso, o serviço de videomonitoramento será ampliado para todo o estado. É fundamental levar os serviços do estado para as áreas que hoje são dominadas pelo crime”, prometeu o candidato.



Em Arraial do Cabo, Ganime participou de uma caminhada na Praia Grande. De lá, o postulante seguiu para o Porto da Barra, na Praia de Manguinhos, em Búzios. No local, o representante do partido Novo ressaltou que “para o desenvolvimento econômico do Estado é fundamental aproveitar o potencial de cada região”.



"Vamos investir na atração de empresas e fomentar o turismo em todas as regiões. O estado todo terá atenção especial no meu governo, assim como teve no meu mandato de deputado federal", declarou Ganime.