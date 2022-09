Candidatos ao Governo do Rio participam de debate no SBT - Divulgação / O Dia

Publicado 19/09/2022 09:04

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta segunda-feira, 19:

Cláudio Castro (PL): o reeleição participou, às 8h30, de reunião com diretores e membros do Conselho de Administração do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás), no Centro do Rio.

Cyro Garcia (PSTU): o candidato participa de debate organizado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFRJ Mário Prata, no campus na Ilha do Fundão, às 13h.

Eduardo Serra (PCB): às 13h, o candidato participa de debate com candidatos a governador promovido pelo DCE Mário Prata, da UFRJ, na Ilha do Fundão.

Juliete Pantoja (UP): a candidata começou o dia às 6h, com uma panfletagem na estação de Madureira. Às 13h, participa com os demais candidatos do debate organizado pelo DCE da UFRJ, na Cidade Universitária. Às 17h, Juliete fará uma caminhada no Calçadão de Caxias para cumprimentar eleitores, terminando o dia às 19h, com a participação em uma live no Instagram com Paulo Lindesay sobre a Dívida Pública estadual.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 12h30, o candidato participa de um almoço com diretores da Firjan para apresentar propostas para a economia do Rio de Janeiro.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): o candidato dará uma entrevista às 9h para a Rádio Real FM Resende e participa de uma reunião com barraqueiros na Praia de Ipanema às 10h30. Às 13h, participa do debate promovido pelo DCE Mário Prata, da UFRJ. Na sequência, Ganime realiza uma panfletagem às 17h no Centro de Maricá, onde depois se reunirá com apoiadores.

Rodrigo Neves (PDT): às 9h, o candidato fará uma visita à Feira do Rocha, em São Gonçalo. Às 10h, participa de uma sabatina na rádio Tupi. Na parte da tarde, o candidato participa de um encontro em Copacabana, às 12h30, onde assinará uma carta-compromisso com as mulheres. Às 21h, Neves se encontra com representantes da Cultura no Circo Crescer e Viver, na Cidade Nova.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não informou sua agenda.