O governador Cláudio Castro participa de encontro com o Instituto Brasileiro de Petróleo - IBP - Rogério Santana

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio pelo PL, Cláudio Castro, anunciou, durante reunião com diretores do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), nesta segunda-feira, 19, que, se reeleito, pretende incrementar o investimento em obras de infraestrutura para aumentar a participação do Rio de Janeiro no mercado nacional de energia e estimular o crescimento da cadeia produtiva do setor. A ideia, segundo o candidato, é ampliar o PactoRJ, maior programa de infraestrutura do estado, que já conta com R$ 17 bilhões em recursos.

Durante o encontro, o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, apresentou as demandas do setor para os próximos anos, entre elas, investimentos nas rotas de gás 4b e 5b e mais avanços na questão de Tributação e Regulamentação. Em resposta, Cláudio Castro destacou as principais intervenções do governo do Estado no segmento, como a conclusão das obras da Ponte da Integração, no Porto do Açu. O governador também pretende realizar melhorias para o Polo GasLub, em Itaboraí. A parceria, oficializada em setembro do ano passado com a Petrobras, permitirá a implantação de um polo industrial atraente.

“A nossa gestão tem trabalhado para que o Rio de Janeiro se torne um grande polo gerador de energia e referência na transição energética do país, em busca de uma matriz mais diversificada e limpa”, declarou Castro. “Saio muito feliz desta reunião por ter ouvido do setor o reconhecimento da evolução que conseguimos trazer para o Rio de Janeiro nos últimos dois anos, tanto na questão tributária, quanto na questão de regulamentação e do aumento da competitividade do Estado”, completou.

O candidato ainda ressaltou a importância da indústria do Petróleo e Gás para a empregabilidade no Estado e se comprometeu a dar continuidade ao diálogo com o setor, em uma possível próxima gestão.

“Esse é um setor que responde hoje por 40% do nosso PIB e conta com uma cadeia produtiva de geração de empregos. Vamos manter uma mesa de diálogo, que ficará constantemente aberta para podermos avançar ainda mais na parte tributária e de regulamentação, não só no setor de Petróleo e Gás, mas também na área de energias renováveis’, finalizou Castro.