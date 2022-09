Comte Bittencourt e Simone Tebet visitam a Fundação Oswaldo Cruz no Rio - Divulgação

Publicado 22/09/2022 16:32

O Candidato a deputado estadual pela federação PSDB/Cidadania, Comte Bittencourt, e Vice-Presidente Nacional do Cidadania, esteve nesta quinta-feira, 22, na Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Acompanhado da candidata à presidência da República, Simone Tebet (MDB), Comte reforçou o compromisso de seu mandato com a ciência, tecnologia e educação.



“Estamos no símbolo do Brasil que dá certo, a Fiocruz. Acompanhar, Simone Tebet a esta visita, só demonstra o quanto nossas candidaturas estão comprometidas com a valorização do conhecimento e da ciência. Estamos emocionados de ver de perto a produção de vacinas da Fiocruz que salvaram centenas de vidas durante a pandemia da Covid 19. Viemos aqui para agradecer aos cientistas e a esta instituição. Mas, também para chamar a atenção da nossa sociedade para valorizar, políticas públicas que priorizam a saúde, a educação, a ciência e a tecnologia. O Rio de Janeiro tem que continuar a ser um polo de referência na indústria da inovação ”, destacou Comte.



A candidata Simone Tebet afirmou que as atividades desenvolvidas pela Fiocruz estão entre as mais relevantes no contexto atual de políticas públicas de ciência e tecnologia em saúde do governo federal e de modo especial, voltadas à inovação do complexo produtivo da saúde. “Junto com o candidato Comte faremos uma revolução no Brasil, quando a educação será a prioridade de nossa política pública” disse.



Desde o início do enfrentamento da pandemia no Brasil, como um dos pilares na estratégia de combate ao vírus Sars-CoV-2, a Fiocruz tem feito parte das diversas frentes nacionais e internacionais de busca pela vacina contra a Covid-19. Com uma longa trajetória e tradição de mais de 70 anos na produção de vacinas, a Fundação tem se empenhado para manter os esforços nesse campo, em conjunto com o Ministério da Saúde (MS) e ressaltando a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro como a base de sustentação do desenvolvimento, da produção e distribuição nacional de vacina para a enfermidade.



No campo da produção de vacinas para Covid-19, a fundação já produziu um quantitativo de IFA nacional equivalente a cerca de 25 milhões de doses de vacina, das quais envasou 2,6 milhões. Além da geração de conhecimento, a Fiocruz atua no desenvolvimento de produtos e processos com aplicação potencial como: novas vacinas, medicamentos à base de plantas, métodos de diagnóstico e monitoramento da saúde do trabalhador, aumento do número de patentes brasileiras e aprimoramento do sistema de saúde nacional.

Ao final do encontro, Comte reforçou que estamos a dias das eleições mais importantes do Brasil, para a nossa democracia e que o eleitor deve estar participativo e consciente de seu voto.



“Durante meus 4 mandatos consecutivos como deputado a educação sempre foi a minha principal bandeira, defendemos outros temas como por exemplo a adoção. Mas, neste momento o mais importante é reforçamos o nosso voto a democracia e Simone Tebet é a nossa liderança”. Conclui, Comte.



Comte, como deputado, teve mais de 30 iniciativas aprovadas. Recentemente foi secretário estadual de Educação. Cargo que exerceu por 8 meses e no período mais difícil da pandemia. Mesmo diante do Cenário dramático que encontrou, Comte deixou a Seeduc RJ com escolas conectadas, profissionais da educação mais valorizados e implantou o sistema híbrido na rede pública do estado.