23.09.2022 - O governador Cláudio Castro participa de reunião com vereadores do Estado. - ROGERIO SANTANA

Publicado 23/09/2022 17:10 | Atualizado 23/09/2022 17:12

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, prometeu ampliar o PactoRJ, segundo ele, o maior pacote de investimentos da história do estado. A ideia é destinar mais de R$ 2 bilhões, com foco em obras de infraestrutura, para o interior. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (23/09), durante um grande encontro com 600 vereadores das 92 cidades fluminenses, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro.

“O apoio dos vereadores representa muito para mim, significa que estamos fazendo um bom trabalho, sempre ouvindo as demandas da população. E vamos seguir com a política do diálogo com mais investimentos para o PactoRJ, que vai atender cidades em diversas áreas como Saúde, Educação e Infraestrutura. Todos esses investimentos atraem novos negócios para as cidades, gerando emprego e renda e desenvolvimento econômico”, ressaltou Castro. O governador destacou ainda a importância do vereador que segundo ele é o “ator político que está mais perto da população, que conhece de perto os problemas do dia a dia do cidadão''.

Segundo o candidato a vice-governador, Thiago Pampolha, a aliança com representantes da Região Metropolitana e do interior em torno da candidatura de Cláudio Castro tem contribuído para importantes mudanças no Rio de Janeiro. “Reunir tantos vereadores juntos, unidos por um único propósito, é uma demonstração de quanto o governador Cláudio Castro tem mudado o estado do Rio de Janeiro, melhorado a vida de cada cidadão, de cada cidade. Vamos continuar com esse trabalho de transformação do estado”, afirmou.

Em seu discurso, em nome de todos os vereadores, o ex-presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felippe, destacou o trabalho que o governador tem feito em conjunto com as cidades: “Vivemos a realidade do dia a dia, de um povo que precisa ser representado. A história de vida do vereador é essa. E o governador, que já foi vereador, sabe mais do que ninguém a importância desse trabalho em parceria: Governo do Estado e Câmaras Municipais”.