Para Clarissa é importante liquidar, já no primeiro turno, a fatura na disputa do governo do estado - Marlon Fonseca

Para Clarissa é importante liquidar, já no primeiro turno, a fatura na disputa do governo do estadoMarlon Fonseca

Publicado 24/09/2022 17:41

A 8 dias das eleições, a candidata ao Senado Clarissa Garotinho (União Brasil) aposta em agendas nos principais corredores de comércio de rua do Rio de Janeiro para acelerar a curva de crescimento nas pesquisas de intenção de voto. O último Datafolha, divulgado na quinta-feira, mostrou que Clarissa, agora com 10%, subiu mais dois pontos percentuais.



Na última quinta-feira, 22, a postulante visitou a Praça Saens Peña, na Tijuca, e depois foi à Dias da Cruz, no Méier, e ao calçadão da região comercial da Taquara. A candidata fez pequenos discursos, sempre reforçando a necessidade de aumentar as penas de “estupradores e pedófilos”. Ela também fez críticas à atuação no Congresso do atual senador Romário, que busca a reeleição. Conversou ainda com comerciantes, comerciário e moradores locais.



“Não sou obrigada mais a ir às urnas. Mas faço questão de votar na Clarissa para o Senado e no governador Claudio Castro (reeleição). Sou a favor da castração química de estupradores, uma proposta dela. E tenho fé em Deus que ela vai legislar pelas mulheres”, disse Eunice Anita, enquanto conversava com Clarissa na Rua Dias da Cruz. Na Taquara, o apoio à candidata foi reforçado pela ambulante Maria das Neves, 65 anos: “A gente tem que privilegiar pessoas que queiram melhorar nosso país”.



Na sexta, 23, Clarissa voltou às ruas, desta vez no entorno da Central do Brasil. No fim da tarde, ela conversou com a população local. Antes, compareceu ao Clube Monte Líbano, no Leblon, a um evento com o governador Claudio Castro (PL); com o vice na chapa dele nas eleições deste ano, Thiago Pampolha (União Brasil); e o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB); entre outros. A agenda foi um encontro com vereadores de várias cidades.



“É importante liquidarmos, já no primeiro turno, a fatura na disputa do governo do estado. Já apoiava o governador Claudio Castro quando o vice era o Washington Reis. Agora, temos o Pampolha, que é do meu partido, o União Brasil. Nasci no interior e sei a dificuldade que é para as cidades entrarem no mapa de investimentos do governo federal. Castro tem trabalhado também para o interior”, disse Clarissa.



Neste sábado, 24, a candidata teve encontros marcados em Bangu, Tijuca, Maré – todos na cidade do Rio de Janeiro. No fim da tarde, em Niterói e, depois, ao município de Silva Jardim. A ideia é fazer caminhadas ao lado de correligionários e da população, mas também participar de encontros com candidatos do seu partido e das legendas que a apoiam, principalmente o Republicanos, do ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella.