Candidatos ao governo do Rio apresentam propostas para meio ambiente e saneamentoDivulgação/Águas de Niterói

Publicado 29/09/2022 01:00

Meio ambiente e saneamento básico são alguns dos muitos desafios que o próximo governador do Rio terá pela frente. A Baía da Guanabara, com seus 380 km² de área, enfrenta altíssimos índices de poluição — a estimativa é de que ela receba em média 4,5 milhões de litros de esgoto por dia e que as estações de tratamento funcionem com somente 33,3% das suas capacidades previstas. Isso sem falar no despejo de lixo, que soma 98 toneladas de dejetos por dia.

Outra região de grande importância para o equilíbrio sócio-ambiental do Estado é o complexo lagunar de Jacarepaguá, que conta com uma área de 280 km² e também sofre com o despejo de esgoto não tratado e lixo. A estimativa é de que quatro milhões de litros de esgoto não tratado e cinco toneladas de lixo sejam despejados todos os dias no complexo.

Nas cidades, o problema das ligações clandestinas de esgoto nas redes de coleta de água fluvial continuam causando muita dor de cabeça aos ambientalistas.

Diretamente ligado à questão da contaminação das águas, aparece o problema da falta de saneamento básico que, por sua vez, impacta no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e nas condições de saúde da população. Estima-se que 85% dos cidadãos fluminense tenham acesso a redes de esgoto. Porém, só 42,9% dos dejetos no Estado são tratados. O problema tende a se concentrar em locais com um menor desenvolvimento econômico e social, onde o IDH é mais baixo.

A diminuição dos níveis de desmatamento articulada com o desenvolvimento da economia verde e sustentável aparece nos planos de governo dos candidatos ao governo do Estado do Rio como importantes objetivos para a melhora da situação ambiental fluminense.

Confira abaixo o que os aspirantes ao Palácio Guanabara pensam sobre o assunto.



Cláudio Castro (PL)

O atual governador e candidato à reeleição traz em seu plano de governo benefícios a cidadãos e empresas que se engajarem na causa ambiental e o estímulo à negociação de ativos sustentáveis com a Bolsa Rio de Sustentabilidade, a atração dos fundos de investimentos em empresas sustentáveis e a promoção do adensamento do encadeamento produtivo do setor de gás natural. Também há foco na sustentabilidade da economia do mar e na biotecnologia associada à valorização da biodiversidade, implantação do Novo Sistema Guandu, e universalização da distribuição de água e do saneamento básico.



Cyro Garcia (PSTU)

O candidato propõe a universalização do saneamento básico e o desenvolvimento de um sistema de coleta de lixos sólidos e reciclagem, zerando o descarte nos rios e na Baía da Guanabara. O candidato cita ainda o fechamento controlado das usinas nucleares de Angra e a estatização da CSN, da Petrobrás e das grandes metalúrgicas, além da interdição de todos os projetos de novas termelétricas e o fechamento controlado das que estão em funcionamento. Ele ainda deseja a redução drástica do número de automóveis em circulação, e a estatização do transporte metroferroviário.



Eduardo Serra (PCB)

O candidato propõe o fortalecimento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do INEA, o aprimoramento dos padrões de controle, o reforço da fiscalização das condições de veículos automotivos e a expansão do transporte aquaviário. Foco também no combate ao desmatamento, com estímulo ao reflorestamento. Expansão dos sistemas de coleta e processamento de resíduos sólidos, fim dos “lixões”, arborização das cidades, construção de redes de saneamento básico e fornecimento de água encanada em todas as regiões do estado, com a reestatização da CEDAE.



Juliete Pantoja (UP)

Sem tratar especificamente do tema Meio Ambiente, a candidata traz, no capítulo sobre Saúde Pública de seu programa de governo, propostas como universalização do saneamento básico em todo o estado. Já no capítulo Economia e Trabalho para o Povo, há propostas para a realização de uma auditoria visando à anulação da privatização da Cedae, além da redução imediata das tarifas de água e esgoto. Em Habitação, Mobilidade Urbana e Direito à Cidade, as propostas tratam de investimentos na construção de casas populares de maneira sustentável, com tijolos ecológicos e energia solar.



Luiz Eugenio Honorato (PCO)

O programa de governo do postulante não menciona especificamente nenhuma medida para a área de meio ambiente.



Marcelo Freixo (PSB)

O candidato prevê criar um plano para a prevenção de enchentes, desabamentos e outros desastres ambientais. Entre suas propostas, Freixo visa despoluir a Baía de Guanabara, fiscalizar os aterros sanitários e fomentar o acesso à água tratada e ao esgoto. O postulante prevê, ainda, a expansão dos serviços de coleta seletiva e reciclagem, e a criação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Transformar o Rio em referência em economia verde, criar linhas de crédito para a construção de telhados verdes e imóveis que contribuam para a redução do aquecimento global também estão nas propostas do candidato.



Paulo Ganime (Novo)

Com 23 propostas para a área, o candidato visa fomentar a economia verde e facilitar a distribuição de energias renováveis. Ganime pretende buscar investimentos para a exclusão de carbono e a parceria com o setor privado para diminuir ou zerar a emissão desse gás. O candidato deseja implementar o agronegócio sustentável e fortalecer as ações do Instituto Nacional do Meio Ambiente (Inea). O postulante deseja também iniciar efetivamente a despoluição “futura” da Baía de Guanabara, promover o saneamento das águas, a regeneração da Mata Atlântica e a proteção animal.



Rodrigo Neves (PDT)

O ex-prefeito de Niterói diz ser “urgente” a recuperação da Baía da Guanabara. Em seu plano de governo, Neves visa garantir a sustentabilidade ambiental e ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto, bem como a despoluição de rios. O postulante pretende criar um programa de incentivo à recuperação ambiental de áreas destruídas, promover o desenvolvimento sustentável e garantir água e esgoto tratado para as comunidades, com fiscalização para detectar irregularidades e promover soluções para tais problemas.



Wilson Witzel (PMB)

O candidato traz como propostas de governo recuperar os Parques Estaduais, criar um programa de recomposição da Mata Atlântica no estado, moralizando e agilizando o sistema de licenças ambientais. Garantir o fim dos lixões clandestinos, com a implementação de um polo para receber recicláveis, flexibilizar a construção de propriedades marítimas sustentáveis, garantir recursos para despoluição da Baía de Guanabara, atrair indústrias de equipamentos voltados para a geração e uso de energias renováveis, criar uma Secretaria Especial da Emergência Climática responsável por construir ações transversais em todas as secretarias.