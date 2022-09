Pesquisa mostra Lula 13 pontos à frente de Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil e Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

Pesquisa mostra Lula 13 pontos à frente de BolsonaroMarcelo Camargo/Agência Brasil e Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

Publicado 28/09/2022 10:39

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a oscilar positivamente 2 pontos percentuais e ampliou para 13 pontos percentuais a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que oscilou negativamente 1 ponto percentual. Os resultados são da 20ª rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira, 28.

Segundo o estudo, Lula teria hoje 46% das intenções de voto (50,5% dos votos válidos), contra 33% de Bolsonaro (36,3% dos votos válidos). Os outros candidatos somados têm 12%. Indecisos são 5% e os que votam em branco, nulo ou não pretendem votar somam 4%. Entre os eleitores, 79% consideram seu voto definitivo. Dos que não declararam voto em Lula ou em Bolsonaro, 66% manteriam o voto atual e 24% admitem mudar para eleger o ex-presidente no primeiro turno.

Lula cresceu entre os homens e aumentou a vantagem no Nordeste e entre os mais pobres. No eleitorado masculino, avançou 3 pontos percentuais e tem hoje 45% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, o ex-presidente cresceu 5 pontos percentuais e alcançou 56% das intenções de voto, 32 pontos à frente de Bolsonaro.

Na faixa de renda superior a 5 salários mínimos, o presidente lidera com 50%. No Nordeste, Lula subiu 5 pontos percentuais e tem agora 65% das intenções de voto, contra 19% de Bolsonaro. No Sudeste, onde estão 42% dos eleitores brasileiros, persiste o empate técnico entre os dois candidatos, agora com vantagem numérica para Lula: 39% a 38%. No Sul, o presidente mantém a liderança com 43% das intenções de voto, 7 pontos percentuais à frente de Lula.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se mantiveram com 6% e 5%, respectivamente, os mesmos resultados da pesquisa anterior. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1% e os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 5%, enquanto 4% votam em branco ou nulo ou não pretendem comparecer às urnas.

Segundo turno

Na hipótese de haver segundo turno, Lula venceria com 52% dos votos, contra 38% de Bolsonaro. Perguntados sobre quem seu candidato deve apoiar se houver segundo turno, 50% dos eleitores de Ciro defenderam apoio a Lula – mesmo índice da pesquisa anterior – e 23% em Bolsonaro, enquanto 19% preferem e neutralidade. Entre os eleitores de Simone Tebet, 45% defendem o apoio a Lula, um crescimento de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. O percentual dos que preferem Bolsonaro recuou 11 pontos percentuais e está hoje em 23%, enquanto 25% preferem que a candidata não apoie nenhum dos dois.

A 20ª rodada da pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 24 e 27 de setembro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra.