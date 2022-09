Cláudio Castro (PL) e Thiago Pampolha (União Brasil) visitam as obras do Teleférico do Alemão. - ROGERIO SANTANA / Divulgação

Cláudio Castro (PL) e Thiago Pampolha (União Brasil) visitam as obras do Teleférico do Alemão.ROGERIO SANTANA / Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:57

Nesta quarta-feira (28), o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) visitou a estação de Bonsucesso do Teleférico do Alemão. Com as obras da reforma da primeira das seis estações concluídas, Castro anunciou que no próximo ano os moradores do Complexo do Alemão “terão de volta o teleférico”.



“Aqui foi uma grande decisão de o estado reassumir o Teleférico. Optamos por um material todo novo e o que estava em uso será reaproveitado como peças de reposição. Assim, geramos mais segurança para a população, sem falar no cabo utilizado, que agora terá o dobro de durabilidade do anterior. O Teleférico integra a comunidade ao asfalto. Retomar suas atividades é uma forma de mostrar respeito aos moradores, que, desde que os serviços foram suspensos, gastam mais tempo e dinheiro para se locomoverem”, disse o governador.



Com um investimento de R$ 16,9 milhões para a primeira fase de reformas, o teleférico está previsto para ser entregue em dezembro deste ano. De acordo com a assessoria do governador, as obras na estação Morro da Baiana e Alemão estão com 80% e 70%, respectivamente. As estações Itararé, Adeus e Palmeiras estão com 30% das obras prontas.



As obras de reforma consistem na melhoria dos sistemas elétricos, iluminação, controle, e também nas instalações hidráulicas, sanitárias e mecânicas, além da recuperação do ar-condicionado, das coberturas e acabamentos.



Para a próxima etapa, o investimento para a modernização dos equipamentos será de R$ 150 milhões. A empresa francesa Poma, que montou o sistema do Teleférico, é a responsável por essa modernização.



“As tratativas com a Poma foram oficialmente costuradas no fim do último ano, durante missão governamental na França, onde fechamos um acordo com a empresa para a reativação do Teleférico do Alemão. Esse é o poder do diálogo e resultado de um trabalho em conjunto, que visa trazer qualidade de vida para o morador do Complexo. A contratação da multinacional já está sendo finalizada e, em breve, o morador poderá contar novamente com esse importante serviço”, declarou Castro.



A Secretaria de Transportes ficará encarregada de realizar a licitação para operação do sistema e deverá ocorrer no final de todo o processo.