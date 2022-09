Ganime conversou com a população sobre suas propostas para a região. - Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:01

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , Paulo Ganime (Novo) fez caminhada em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, 28. Acompanhado da esposa Sara Ganime e apoiadores, Ganime conversou com a população sobre suas propostas para a região.



"Bangu é um dos bairros que vem sendo abandonado pelo governo do Rio de Janeiro. Transporte e segurança são problemas graves aqui. Eu vou trabalhar do Norte ao Sul Fluminense, mas aqui na capital não podemos só pensar na Zona Sul do Rio. Tem que pensar na Zona Oeste , na Zona Norte para garantir que o estado todo vai receber serviços públicos de qualidade na saúde, na educação, no transporte público e na segurança.É preciso ter coragem e pulso firme para combater a corrupção, o tráfico de drogas e a milícia que estão se espalhando no Rio de Janeiro", afirmou.



O postulante também falou sobre o aumento da sua popularidade nessa reta final da campanha. "A expectativa é muito boa. A cobertura da imprensa tem sido fundamental pra isso. Agora a população precisa pesquisar bem , escolher o melhor nome e saber quem pode conduzir o Rio pela mudança. Não adianta votar em candidatos que estão ligados aos mesmos grupos políticos que colocaram o Rio de Janeiro no buraco. Quem votar em mim vai saber que nós vamos mudar o Rio de Janeiro sem apoio político daqueles que querem só se beneficiar do poder. O nosso apoio será da população, das pessoas de bem para mudar o Rio, de verdade. Quem quer mudar o Rio de Janeiro tem que votar 30 no Paulo Ganime", ressaltou.



No início da tarde, o candidato se encontrou com representantes da Marinha e do setor de comércio exterior, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.