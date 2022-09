Eleições acontecem neste domingo, dia 2 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 28/09/2022 16:33

Rio - Os políticos já estão se organizando para a votação neste domingo (2). No Rio, os candidatos definem o horário para comparecer nas zonas eleitorais. As eleições serão para deputado estadual e federal, senador, governador e presidente.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta a reeleição e votará no mesmo local onde esteve nas eleições de 2020, a Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Outro que busca se manter no cargo atual, o governador Cláudio Castro (PL) estará na Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

Candidato ao Governo do Rio, Marcelo Freixo (PSB) comparecerá por volta das 10h na Casa do Comércio no bairro do Flamengo, na Zona Sul. Já Rodrigo Neves (PDT) deixará seus votos na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Icaraí, no município de Niterói. O também candidato Paulo Ganime (Novo) estará às 10h na Escola Municipal Professora Zuleika Nunes de Alencar, na Barra da Tijuca.

O senador Romário Faria (PL), candidato à reeleição, votará às 9h na Escola Municipal Joseph Bloch, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio.

Reforço policial durante as eleições

A Polícia Militar do Rio divulgou, nesta quarta-feira (28), um planejamento especial de segurança durante as eleições deste domingo . Segundo a corporação, serão empregados cerca de 16 mil agentes para atuar no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

O plano foi elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional e prevê policiamento policiamento nos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais da área. O planejamento especial começa às 8h de sábado e se estende até a noite de domingo. Em 85 locais de votação considerados sensíveis, o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da corporação.