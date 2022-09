Allan Turnowski (PL) deixa prisão após habeas corpus concedido pelo STF - Reginaldo Pimenta

Publicado 30/09/2022 11:48

Nesta sexta-feira (30), o delegado e ex-secretário de Polícia Civil Allan Turnowiski (PL) faz carreata em apoio a sua candidatura a deputado federal, às 12h. Com concentração na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, os carros seguirão para o Museu de Arte Moderna, onde haverá uma coletiva de imprensa.



Em postagem no seu perfil do Instagram, o postulante convoca os policiais civis participarem do ato e a convocar “os amigos e todos que são contra perseguição política”.



Turnowiski foi preso no início do mês por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho, mas foi solto ontem após habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal Federal.