Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 01/10/2022 11:38

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para este sábado, 1º de outubro:

Cláudio Castro (PL): o candidato participa de carreatas com eleitores em Duque de Caxias, às 9h, e Nova Iguaçu, às 11h.

Cyro Garcia (PSTU): Cyro encerra as atividades da sua candidatura com uma caminhada na 28 de Setembro, em Vila Isabel, às 10h. Às 14h, o candidato se encontra com apoiadores em São Gonçalo, em ato de inauguração da sede municipal do PSTU na cidade.

Eduardo Serra (PCB): às 10h, o candidato iniciou uma caminhada para panfletar no calçadão de Duque de Caxias.

Juliete Pantoja (UP): às 9h, a candidata caminhou na Feira do Bairro de Fátima cumprimentando eleitores. Às 14h, participa de caminhada para panfletar próximo ao Parque de Madureira e às 18h caminha pela Av. Mem de Sá, na Lapa.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 8h, o candidato participou de uma carreata em São Gonçalo, na Estrada de Guaxindiba. Às 12h, Freixo faz uma caminhada na Cadeg para cumprimentar eleitores e às 14h30 faz nova carreata em Caxias.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 8h, o candidato visitou a Cadeg acompanhado pelo vereador Pedro Duarte. Às 10h, fez panfletagem no Calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e às 15h encerra os compromissos com uma caminhada em Madureira.

Rodrigo Neves (PDT): às 10h, o candidato fez uma caminhada pelas ruas de Icaraí e às 11h30 pelo Largo do Marrão. Às 14h30, Neves se encontra com a comunidade do Viradouro na quadra da escola.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.