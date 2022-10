Vídeo mostra atrito que aconteceu nesta manhã entre eleitores de Lula (PT) e Bolsonaro (PL) - Reprodução

Vídeo mostra atrito que aconteceu nesta manhã entre eleitores de Lula (PT) e Bolsonaro (PL)Reprodução

Publicado 02/10/2022 18:24 | Atualizado 02/10/2022 18:32

Uma confusão aconteceu na manhã deste domingo, 2, durante o início da votação em Belo Horizonte. O vídeo acima, que circula no Twitter com mais de seis milhões de visualizações, mostra um atrito que aconteceu entre eleitores de Lula (PT) e Bolsonaro (PL).



Usuários das redes sociais comentam que houve provocações mútuas entre os eleitores de ambos os candidatos, o que ocasionou a confusão. Após gritos de "Dilma guerreira do povo brasileiro", uma eleitora bolsonarista se irritou. "Sou idosa, tenho 70 anos, não quero comunista no Brasil."

Petistas e bolsonaristas cantam em frente ao local de votação de Dilma em BH



(Asafe Alcântara/BHAZ) pic.twitter.com/utrSiVjIKc — BHAZ (@portal_bhaz) October 2, 2022

A mulher e outros eleitores vestidos de verde e amarelo começaram a puxar gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", até serem sobrepostos pelos eleitores do petista, que entoaram um coro de "Lula, ladrão, roubou meu coração".



O atrito ocorreu em frente a um colégio no bairro da Pampulha, zona norte da capital mineira, onde a ex-presidente Dilma Rousseff votou.



A reportagem entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Contudo, até a publicação da reportagem, a Corte não confirmou que interveio na ocorrência.