Lula e Bolsonaro se enfrentam em 2º turno no dia 30 de outubroFoto: Montagem AFP / Pedro Ivo - Agência O Dia

Publicado 03/10/2022 10:10 | Atualizado 03/10/2022 12:08

É falsa a informação que circula nas redes sociais de que o candidato Luis Inácio Lula da Silva (PT) teria recebido mais de 213 mil votos na cidade de Barreiras, na Bahia. A população local é de cerca de 158 mil habitantes, de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. A cidade tem 103.075 mil pessoas aptas a votar.

O dado repercutiu no Twitter após um print falso ser divulgado. Na imagem, Lula aparecia com 68,21% dos votos na cidade, com 213.245 mil votos, contra 25,11% de Bolsonaro, com 78.519 votos.

No entanto, a votação na cidade terminou com 58,05% dos eleitores a favor do candidato do PT, que recebeu na verdade 47.952 mil votos no local. Bolsonaro recebeu 30.197 mil, chegando ao percentual de 36,56.

Acusação de fraude

Diversos internautas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acusam fraudes nas urnas. "FRAUDE ESCANCARADA. Vamos deixar isso acontecer? A reação precisa acontecer AGORA!", escreveu um. "Como pode todos da bancada do presidente foram eleitos, mas Bolsonaro fica atrás do ladrão? FRAUDE das mais grotesca que já vi", questionou outro. "Os brasileiros precisam exigir o voto auditável no segundo turno, ou então em células de papel", disse mais um.

Já os eleitores de Lula, questionam comentários da oposição. "Só foi virar apareceu gente falando de fraude", comentou uma internauta, se referindo ao momento em que o candidato do PT passou a frente do presidente na apuração. "Na Rússia, onde o embargo impediu a chegada das urnas eletrônicas, os brasileiros votaram no papel. E deu Lula", afirmou o jornalista correspondente da Europa, Jamil Chade, indo contra o argumento bolsonarista.

Com mais de 22 mil publicações, o termo "Forças Armadas" está nos assuntos mais comentados na plataforma. Usuários do aplicativo pedem que apuração seja investigada.

Lula e Bolsonaro se enfrentam no segundo turno das eleições, no dia 30 outubro. Na eleição deste domingo, 2, o ex-presidente recebeu mais de 57 milhões de votos (48,4%), contra cerca de 51 milhões do atual presidente (43,2%).