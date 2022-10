Eleições

Cláudio Castro diz que vai fazer do Rio a 'capital da vitória' de Bolsonaro

A estratégia de Bolsonaro é tentar reduzir a vantagem do ex-presidente Lula (PT) no Nordeste, enquanto aposta na manutenção ou até na ampliação do apoio que alcançou no Sudeste.

Publicado 04/10/2022 15:00 | Atualizado há 55 minutos