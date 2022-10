O tucano Eduardo Leite recebeu apoio incondicional do PSB gaúcho - Maicon Hinrichsen/Divulgação

Publicado 05/10/2022 17:47

O diretório estadual do PSB no Rio Grande do Sul decidiu, nesta quarta-feira, 5, apoiar a candidatura de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do Estado no segundo turno. "Não iremos compactuar com uma candidatura que representa o retrocesso e que fecha as portas para quem pensa diferente", disse o presidente estadual da sigla, Mário Bruck, em crítica ao candidato apoiado pelo Planalto, Onyx Lorenzoni (PL).

"Por decisão unânime, anunciamos nosso total e irrestrito apoio à candidatura de Eduardo Leite, convictos de ser a melhor opção para mantermos o diálogo e a democracia", informou Bruck nesta tarde, durante entrevista coletiva. Ele disse que o PSB "não tem nenhum condicionante" para o apoio.

No Rio Grande do Sul, Leite enfrenta um impasse. Disputando contra um candidato governista, a declaração de voto do tucano na disputa nacional tem sido vista como um passo definidor no seu futuro político.

Leite teme que, se escolher apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pode perder votos de eleitores conservadores No entanto, apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL), como fez em 2018, também pode tirar votos do ex-governador e fortalecer a candidatura de Lorenzoni, que foi ex-ministro da Casa Civil e da Cidadania na gestão Bolsonaro.