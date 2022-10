Propaganda de Lula será exibida antes de Bolsonaro por ter sido o mais votado no 1º turno - Reprodução

Publicado 07/10/2022 08:51 | Atualizado 07/10/2022 09:05

Recomeça, nesta sexta-feira, 7, o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão para o segundo turno das eleições 2022, que acontece no próximo dia 30 de outubro.



Conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o tempo de propaganda será dividido de forma igual entre os candidatos. A ordem de exibição deve ser iniciada pelo político mais votado no primeiro turno, Lula, seguido de Bolsonaro, o segundo colocado.



A propaganda eleitoral na televisão acontece de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já no rádio, os horários são das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.



Nos estados em que irá acontecer segundo turno na disputa para o governo, os candidatos terão o intervalo disponível das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 na rádio, e na televisão das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.



Ao todo, serão 20 minutos dedicados para cada cargo. Portanto, nos estados em que ocorrer segundo turno para governador, serão quarenta minutos de propaganda eleitoral.



As emissoras devem reservar 25 minutos na semana para cada cargo que estiver em disputa, com veiculação das inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação.



Presidência

No próximo dia 30, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno das eleições pela presidência. No primeiro turno, o petista ficou na frente da corrida eleitoral, com 57.259.504 votos (48,43%), seguido pelo atual mandatário, que marcou 51.072.345 votos (43,20%).



Bolsonaro começou a apuração em primeiro lugar e com uma vantagem de cerca de sete pontos sobre Lula, mas o petista virou a disputa e conseguiu terminar em primeiro com uma vantagem de mais de 6 milhões de votos.



Governo do estado

As eleições para governador serão decididas no segundo turno em 12 estados no Brasil: Alagoas; Amazonas; Bahia; Espírito Santo; Mato Grosso do Sul; Paraíba; Pernambuco; Rio Grande do Sul; Rondônia; Santa Catarina; São Paulo e Sergipe.

Fila nas urnas

No último domingo (2), eleitores de todo o país se queixaram de filas de algumas horas quando foram votar nos seus candidatos no primeiro turno das eleições. Por conta disso, nove estados tiveram de encerrar as votações depois das 17h, horário previsto para o encerramento pela Justiça Eleitoral.



O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou, nessa terça (4), que a Corte vai trabalhar para evitar a formação de filas no segundo turno das eleições.



"O TSE já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filhas que ocorreram não voltem a ocorrer no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável", destacou o ministro.