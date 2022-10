Encontro com Lula foi 'muito legal', afirmou o jornalista a um colunista do Metrópoles - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 10/10/2022 09:54 | Atualizado 10/10/2022 10:09

São Paulo - O jornalista José Luiz Datena se encontrou com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 9. A reunião aconteceu na casa do ex-governador Márcio França (PSB), em São Paulo. Dois dias antes, na sexta-feira, 7, o apresentador foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada, em Brasília.



Durante a reunião do apresentador com Lula, França fez questão de registrar o momento do aperto de mão entre o jornalista e o petista, e divulgar a imagem nas redes sociais. Após a publicação, o ex-governador escreveu: "Lula vai vencer por 1,4 milhão de votos!"



Datena disse que o encontro com Lula foi "muito legal, muito bacana, para relembrar situações anteriores", em entrevista a um colunista do site Metrópoles. No entanto, o apresentador reafirmou que não pretende anunciar seu voto publicamente seu voto.



"Infelizmente não posso declarar, como jornalista, apoio a ninguém. Senão teria ficado na política. (…) A partir do momento em que tirei a roupa de candidato, me dispus a fazer meu papel de jornalista", declarou.



O apresentador ainda contou ao colunista que deu um conselho a Lula: não responder os ataques feitos por Bolsonaro durante o pronunciamento à imprensa no Palácio da Alvorada, na sexta-feira.



"Respeito os dois e acho que os dois devem respeitar o eleitor. O Bolsonaro subiu o tom lá no Palácio da Alvorada. Acho que o Lula não deve responder a essa subida de tom. Os dois têm que respeitar o povo brasileiro", disse.