Postagem mente sobre dados da apuração dos votos no primeiro turnoArte/Comprova

Publicado 10/10/2022 22:52

Brasil - Mensagem que circula no WhatsApp e no Twitter inventa dados sobre habitantes e votos registrados em cidades brasileiras para o ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao apresentar quantidade de votos no petista superior ao número de habitantes de municípios, as postagens insinuam que houve fraude no primeiro turno da eleição de 2022. No entanto, os dados reais destas cidades apontam que a quantidade de votos registrados está dentro do número geral de eleitores aptos em cada localidade. Há também casos de nomes de cidades que não existem e de municípios localizados em estados diferentes dos apontados nas publicações.*

Uma corrente no Whatsapp e um post no Twitter listam cidades do Nordeste afirmando que até pessoas mortas votaram em Lula. A publicação na rede social aponta que o número de votos para o presidenciável supera o número de habitantes de cidades de Sergipe, Pernambuco e Bahia.Whatsapp e Twitter.É falso conteúdo publicado no Twitter e no Whatsapp que traz uma lista de cidades localizadas supostamente nos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, com o argumento de que a quantidade de votos em Lula nestes municípios é superior ao número de habitantes, situação que apontaria fraude eleitoral.São apresentados dados falsos acerca da população e quantidade de votos registrados para Lula no primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro de 2022. Não houve mais votos registrados para o petista do que o número de eleitores nas cidades. Além disso, há casos de cidades com o nome escrito de forma errada, municípios que não existem e outros que existem, mas estão localizados em outras regiões do Brasil.Para o Comprova, é falso todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.Pelo fato do tuíte ter sido considerado enganoso pela própria plataforma, o post não pode mais ser respondido, comentado nem compartilhado pelos usuários e também não é possível ver o engajamento e as métricas. Contudo, ao clicar em ver tuítes com comentário, é possível verificar que quatro pessoas retuitaram o post no dia de sua publicação, em 4 de outubro. Não é possível mensurar o alcance das mensagens enviadas pelo WhatsApp.O autor da publicação no Twitter não permite envio de mensagem direta pela plataforma. A reportagem não encontrou usuários em outras redes sociais com as mesmas características. O responsável pela postagem no WhatsApp não foi identificado.Primeiramente, pesquisamos a população estimada de cada município no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , e, ao fazer as pesquisas, foi constatado que algumas cidades indicadas no tuíte e na corrente do Whatsapp não existiam ou pertenciam a outros estados do Brasil.Em seguida, apuramos o eleitorado dos municípios bem como o resultado das eleições nos portais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).Na sequência, tentamos contato com o autor da postagem. Também foram realizadas buscas, sem sucesso, para tentar encontrar o dono do perfil em outras redes sociais.