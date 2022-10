Lula assumirá compromisso com a liberdade religiosa e pela proibição do aborto - NELSON ALMEIDA / AFP

Lula assumirá compromisso com a liberdade religiosa e pela proibição do abortoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 10/10/2022 11:18

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve entregar nesta semana uma carta em aceno aos evangélicos se comprometendo com pautas de costumes, como evitar a liberação do aborto e garantir a liberdade religiosa. A informação foi adiantada pelo jornalista Otávio Guedes, do G1, e confirmada pelo iG com fontes da campanha petista.



O documento, segundo fontes petistas, estava previsto para ser entregue nesta segunda-feira, 10, mas foi adiado para maior discussão das pautas. A carta deve ser lida no sábado, 15, em um evento com a presença de pastores em São Paulo.

O documento deve trazer o comprometimento de Lula com pautas de costumes, como a proibição do aborto e a liberdade religiosa. O petista também vai garantir que nenhum culto seja proibido e garantirá a abertura de mais igrejas.

Os pontos citados se tornaram uma "pedra no sapato" na campanha petista no primeiro turno. O principal adversário de Lula no pleito, o presidente Jair Bolsonaro (PL), usou os argumentos apara atacar o ex-presidente e angariar votos do público religioso.



Para segurar a ofensiva, Lula convocou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) que faz parte da bancada evangélica no Congresso. Em uma reunião realizada na última quinta-feira, 6, a parlamentar entregou um documento com demandas do público evangélico e, segundo pessoas próximas a Eliziane, o retorno dos petistas foi positivo.

A senadora deve comandar a área religiosa da campanha. Embora a senadora negue a participação ativa na eleição do petista, membros da legenda dão como certo a parlamentar junto à Lula para conquistar votos dos evangélicos.