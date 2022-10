Fernando Haddad vai apontar uma suposta ligação de Tarcísio de Freitas com as milícias - Filipe Araujo/ Fotos Públicas

Publicado 10/10/2022 15:51 | Atualizado 10/10/2022 15:51

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) participará do debate do segundo turno das eleições 2022 , promovido pela Band , nesta segunda-feira, 10, contra Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-ministro da Educação tem como principal objetivo virar votos e ultrapassar o seu adversário nas urnas.

Segundo apurou o Portal iG, o petista sabe que precisará ir para cima e tentar ao máximo criar uma rejeição em torno de Tarcísio. Porém, sua equipe o alertou que há necessidade de tomar alguns cuidados para não parecer agressivo. Além disso, haverá uma tentativa de diminuir a rejeição do ex-prefeito da capital paulista.

O primeiro ponto que Haddad tentará levantar é uma possível relação de um eventual governo Tarcísio com a milícia. O petista falará das câmeras de segurança nas fardas dos policiais que serão retiradas pelo ex-ministro e que isso poderá fazer com que os PM’s tenham maior liberdade para terem ações prejudiciais contra a população de São Paulo.

O ponto que o ex-prefeito tomará cuidado é para não generalizar e demonstrar que as câmeras de segurança protegem não apenas a população, mas também os bons policiais. Além disso, o petista defenderá aumento de salário aos agentes da segurança pública e renovação dos equipamentos de trabalho da Polícia Militar e Civil.



O ex-prefeito também criticará obras feitas por Tarcísio como ministro da Infraestrutura e abordará a ponte que caiu recentemente no Amazonas. A intenção é mostrar que Freitas não fez um bom trabalho como gestor.



Haddad destacará que São Paulo foi o estado que recebeu o menor investimento em obras por parte de Freitas. Ele acusará o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) de nunca ter se preocupado com os paulistas.

“Vamos mostrar ao eleitor de São Paulo que o Tarcísio não é daqui. Todos são bem-vindos e o Tarcísio pode participar da vida de São Paulo, só que ele quer um atalho para chegar ao poder. Ele não tem qualquer conhecimento do estado e vai apenas seguir ordens do bolsonarismo. Isso que precisamos esclarecer”, fala um coordenador da campanha de Haddad.



Haddad e a sua defesa

O ex-prefeito buscará diminuir sua rejeição e tem algumas defesas a fazer. A equipe dele aposta que Tarcísio acusará Haddad de “ter sido o pior prefeito de São Paulo”. O ex-ministro da Educação irá rebater com “venci na capital, o que prova que seu argumento é mentiroso”.



Ele ainda falará dos seus trabalhos como ministro da Educação, ressaltando a criação do Prouni e Sisu, além da reformulação do Fies e do Enem. “Temos que diminuir a rejeição. O debate será importante para isso”, explica um aliado.