Na reta final da corrida eleitoral, Bolsonaro e Lula protagonizam o penúltimo debate antes das eleições do dia 30 - Ivonete Dainese

Publicado 16/10/2022 11:17 | Atualizado 16/10/2022 11:40

São Paulo - Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontram frente a frente pela primeira vez desde o fim do primeiro turno, que terminou com o petista na frente com 48,43% dos votos. O atual chefe do Executivo somou 43,20%. Neste domingo, às 20h, os dois candidatos participam de um debate transmitido pela TV Bandeirantes no "pool" com TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo.

O encontro será dividido em três blocos. Ao todo, Lula e Bolsonaro terão uma hora inteira reservada para fazerem perguntas entre si com tema livre. Em caso de ofensas, poderão pedir direito de resposta, que, se concedido, dará 1 minuto a mais para o candidato ao fim de cada bloco.

No primeiro bloco, os candidatos serão perguntados pelos mediadores. Lula será o primeiro a responder. Ambos terão um minuto e meio para a resposta. Logo após, os participantes iniciam um embate direto e cada um terá 15 minutos entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

No segundo bloco, quatro jornalistas formularão perguntas. Bolsonaro responde à primeira e à terceira perguntas; e Lula a segunda e quarta questões. Cada candidato terá 1 minuto 30 segundos para a resposta. Não haverá réplica.

O último bloco começa com uma mesma pergunta sendo feita pelos mediadores para os dois candidatos. Lula começa respondendo, e ambos terão 1 minuto 30 segundos para a resposta. Na sequência, ambos terão 15 minutos para embate direto. O debate se encerra com mais 1 minuto 30 segundos para considerações finais.