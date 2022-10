Simone Tebet (MDB) em ato a favor do Lula no Rio de Janeiro - Redes Sociais

Publicado 16/10/2022 15:36

Rio - A senadora e ex-candidata presidencial, Simone Tebet (MDB), foi recebida pela campanha do Luiza Inácio Lula da Silva (PT) em um ato no Rio de Janeiro neste domingo (16). O evento ocorreu na orla de Ipanema, na Zona Sul da cidade.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a senadora aparece ao lado do ex-candidato ao Senado do Rio de Janeiro, Alessandro Molon (PSB), enquanto gritavam "Simone presente, Lula presidente". Em seguida, ela escreveu: "O único caminho possível é o da democracia. Seguimos nas ruas, dessa vez com alegria contagiante do povo carioca.".



Em outras imagens gravadas, Tebet aparece novamente ao lado de Molon e junto com as outras pessoas que estavam presentes no ato disse: "Trago o Brasil de verdade com Lula presidente".



Tebet e Lula

Após o primeiro turno, na qual Simone Tebet apareceu em terceiro lugar com 4,2%, a senadora oficializou apoio ao candidato pelo PT. Nesta quinta-feira (13), seis dias depois de declarar voto em Lula, a senadora começou a gravar inserções para o programa eleitoral do candidato. Em seus stories, Tebet apareceu no mesmo local em que Lula faz pronunciamentos nas propagandas.

O pedido da participação da ex-candidata foi feito por Lula. Em uma entrevista coletiva, o petista afirmou que Tebet tem um papel muito importante para campanha e o ajuda a fazer interlocuções com o setor do agronegócio a crescer entre o centro democrático.