Deputado coordenador da campanha de Lula pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue a fala de BolsonaroReprodução/AFP/PR

Publicado 16/10/2022 16:58 | Atualizado 16/10/2022 17:12

O deputado distrital Leandro Grass (PV), coordenador de campanha do ex-presidente Lula (PT), pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra uma investigação sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com adolescentes venezuelanas durante um passeio de moto em São Sebastião, no Distrito Federal.

Bolsonaro disse em entrevista que "pintou um clima" com as meninas e deu a entender que elas estariam se prostituindo.

"Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que? Ganhar a vida. Você quer isso para a sua filha que está nos ouvindo agora?", disse o presidente em entrevista ao canal de YouTube Paparazzo Rubro-Negro.

O pedido é para a PGR investigar se o encontro de fato aconteceu e qual a situação das adolescentes. O deputado afirma que, se havia alguma irregularidade, Bolsonaro devia ter notificado o Conselho Tutelar, o Ministério Público do Distrito Federal ou até órgão do próprio governo federal, como os Ministérios da Justiça e da Mulher, Família e Direitos Humanos.

"As ações do Presidente da República precisam ser investigadas, para que se verifique o que de fato ocorreu após ter 'pintado um clima', as condições em que se deram a entrada na residência em que estavam as adolescentes venezuelanas, quem administra o local e para que se apure se a sugestão de atividade ilícita, para ganhar a vida, esteja de fato ocorrendo", diz um trecho da representação.

* Com informações de Estadão Conteúdo