Chay Suede diz que ’jamais’ votaria em Bolsonaro - Globo/Fábio Rocha

Chay Suede diz que ’jamais’ votaria em BolsonaroGlobo/Fábio Rocha

Publicado 28/10/2022 08:55

Rio - O ator Chay Suede, de 30 anos, falou no Twitter sobre o segundo turno das eleições presidenciais, que acontece no próximo domingo. O protagonista de "Travessia", de Gloria Perez, disse que "nunca votaria em Bolsonaro". "Turma, antes de mais nada, não voto, nunca votei e jamais votaria em Bolsonaro. Isso iria contra as minhas convicções. Eu acredito na democracia, nos direitos humanos e na inclusão social", iniciou.

fotogaleria

O artista também garantiu que sempre se posicionou politicamente. "Sempre me posicionei politicamente quando fui questionado sobre o assunto em entrevistas. Nos últimos anos deixei de fazer isso através das redes sociais, o que não significa que minha opinião tenha mudado sobre temas cruciais como esse.

Bolsonaro nunca", completou.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é candidato à reeleição. Ele concorre com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O segundo turno das eleições presidenciais acontece no próximo domingo.