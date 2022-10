Renato Casagrande (PSB) foi reeleito com 53,89% dos votos válidos - Reprodução/Twitter

Publicado 30/10/2022 18:34

O governador Renato Casagrande (PSB) foi reeleito neste domingo, 30, para mais quatro anos à frente o governo do Espírito Santo. Com 93% das urnas apuradas, Casagrande obteve 1.105.467, ou seja, 53,89% dos votos. O atual ocupante do Palácio Anchieta desbancou o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). Candidato de Jair Bolsonaro (PL), Manato obteve 46,11% dos votos (945.997).



Casagrande ficou à frente na disputa pelo Anchieta durante toda a eleição. No primeiro turno, o mandatário liderou a disputa com 46,9% contra 38,4% do adversário. Elebvai para seu segundo mandato com o desafio de manter o protagonismo do Espírito Santo no cenário nacional e aumentar Investimentos em educação e segurança pública. Entre suas promessas estão reformas em escolas, aumento de vagas em escolas de tempo integral e ampliar a educação profissional no EJA e ensino médio.



Para a segurança pública, Casagrande garante investimentos para reduzir casos de violência contra mulheres e pessoas LGBTQIAP+. O governador ainda promete, na área da saúde, abertura de hospitais e menos fila para atendimentos e cirurgias.



Essa será a terceira vez de Casagrande a frente do Palácio Anchieta. Ele foi eleito pela primeira vez ao governo do estado em 2010 e voltou a cadeira de governador em 2018. Antes, Casagrande foi vice-governador entre 1995 e 1999, além de ter sido deputado federal e senador.