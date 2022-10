Michelle e Jair Bolsonaro - Reprodução: Isac Nóbrega/PR

Publicado 31/10/2022 15:46

Rio - Michelle Bolsonaro precisou se explicar nesta segunda-feira após internautas notarem que a primeira-dama não segue Jair Bolsonaro nas redes. A troca de unfollow entre o casal foi percebida após a apuração do segundo turno do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente do país com 50,9% dos votos válidos.

"Esclarecendo a matéria de hoje sobre me marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair já explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza'. Que Deus abençoe a nossa amada nação", escreveu nos Stories. Vale lembrar, que as redes sociais do atual presidente são administradas pelo filho Carlos Bolsonaro.

A derrota de Jair Bolsonaro marca a primeira vez, desde que a reeleição foi constituída no país, que um presidente em exercício não consegue chegar a um segundo mandato. Até o presente momento, Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o resultado das eleições.