Gleisi Hoffmann afirma que Bolsonaro autorizou transição de governo Divulgação

Publicado 01/11/2022 15:57 | Atualizado 01/11/2022 16:09

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann, conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nesta segunda-feira, 31, que afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) já autorizou o início do processo de transição entre governos.



Nesta manhã desta terça-feira, 1º, Gleisi disse que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o seu vice Geraldo Alckmin (PSB) para chefiar a equipe de transição.

O ex-governador de São Paulo terá que coordenar uma equipe com 50 pessoas. A escolha dos profissionais passará por questões técnicas e políticas. Eles serão responsáveis por conversar com integrantes da gestão do atual presidente Bolsonaro, derrotado nas eleições 2022 no último domingo.

A chefe do PT também afirmou que pretende marcar uma reunião presencial com integrantes do governo Bolsonaro para discutir os próximos passos.



Alckmin convidará os principais líderes do PT e dos partidos que fizeram parte da coligação que elegeu Lula. Os trabalhos do grupo serão concentrados no prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, localizado em Brasília. Ainda não se sabe quando a transição começará oficialmente.



Ainda, a liderança do PT afirmou que Lula deve participar da COP27, conferência sobre mudanças climáticas da ONU ocorre entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. O convite para a participação do petista foi feito pelo governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB).

Existe também a expectativa que o presidente eleito chegue ao evento com o nome do indicado para comandar o Ministério do Meio Ambiente. A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) é cotada para assumir o cargo. A parlamentar foi ministra da pasta nos dois primeiros governos de Lula.