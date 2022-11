PRF aponta empresário apoiador de Bolsonaro como líder dos atos em SC - Divulgação

Publicado 11/11/2022 20:22

O empresário Emílio Dalçoquio Neto é apontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Santa Catarina, como um dos líderes das manifestações antidemocráticas. Essas que fecharam rodovias em Itajaí após a eleições presidenciais que deram a vitória para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último dia 30.



O relatório da PRF que acusa o empresário foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 3 de novembro, segundo o portal G1. O documento cita Emílio como a "liderança dos bloqueios em Itajaí" e mais 22 pessoas, que são mencionadas como “lideranças que atuam nesses movimentos, bem como proprietários de alguns veículos utilizados nos bloqueios”.

Nas redes sociais, Dalçoquio, investigado pela greve dos caminhoneiros em 2018, negou que tenha liderado os atos: "Não financiei, liderei, apoiei ou apoiarei qualquer ato dirigido a excessos ou ilegalidades".

"Meu posicionamento político é conhecido e claramente definido e, assim, dentro da estrita legalidade, sempre me expressarei para apoiar e defender a democracia, o estado democrático de direito e as liberdades individuais e coletivas previstas na Constituição do Brasil", afirmou em comunicado oficial nesta sexta-feira.



No dia anterior do segundo turno das eleições, o empresário foi gravado convocando grupos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para bloqueios das vias.