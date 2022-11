Ana Tereza Abucater defendeu os protestos que fecharam estradas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro - Reprodução: redes sociais

Publicado 13/11/2022 20:41 | Atualizado 13/11/2022 20:42

O corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D'Albuquerque, mandou a procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, do Ministério Público do Pará, apagar postagens "antidemocráticas" nas redes sociais. Ela também foi proibida de fazer novas publicações que "afrontem a lisura e confiabilidade do processo eleitoral ou a autoridade das decisões proferidas pelos poderes constituídos".

A decisão atendeu a um pedido da vereadora de Belém e deputada estadual eleita Livia Duarte (PSOL). A parlamentar também acionou o Ministério Público do Estado, que abriu um procedimento disciplinar sigiloso para apurar a conduta da procuradora.

Bolsonarista declarada, Ana Tereza Abucater defendeu os protestos que fecharam estradas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que eleição "não se toma" e que o Supremo Tribunal Federal "não tem autoridade sobre a manifestação".