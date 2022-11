A participação do presidente eleito Lula na COP27 foi avaliada positivamente pela imprensa internacional - AFP

A participação do presidente eleito Lula na COP27 foi avaliada positivamente pela imprensa internacionalAFP

Publicado 17/11/2022 18:10 | Atualizado 17/11/2022 18:13

Sharm el-Sheikh - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Portugal nesta sexta-feira, 18, após o encerramento da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito.



O petista é aguardado para o encontro com o primeiro-ministro português António Costa e com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A visita ao país deve durar dois dias. O premiê português foi um dos primeiros líderes internacionais a parabenizar Lula pela vitória nas eleições de 2022.



"O mundo precisa de um Brasil forte, um Brasil que participe das grandes causas da humanidade", disse António Costa em vídeo. "O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva. Lula, conte comigo", acrescentou.



Há uma grande expectativa para a volta do futuro presidente ao Brasil. Antes de viajar para o Egito, Lula disse que quando retornasse da COP27, anunciaria quem fará parte de seu governo a partir de 2023.



"Quando eu voltar do Egito, eu vou começar a pensar na montagem do ministério", disse o petista em coletiva de imprensa após reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, no dia 9 de novembro.



Lula na COP27



Convidado para o evento pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo presidente do Egito, Abdul Khalil El-Sisi, Lula propôs uma “aliança global contra a fome” no evento.



Além disso, o presidente eleito mencionou a Amazônia como porta de entrada para retomar a posição de destaque do Brasil no cenário mundial.



"Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram ao assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre Florestas", disse o petista no evento.



Ainda, Lula sugeriu que o Brasil sedie a COP30, em 2025. O país sediaria a COP25, em 2019, mas o evento foi cancelado pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL).