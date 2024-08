Eduardo Paes esteve no Mercado Municipal do Rio (Cadeg) neste domingo (25); à direita, seu vice Eduardo Cavaliere - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Eduardo Paes esteve no Mercado Municipal do Rio (Cadeg) neste domingo (25); à direita, seu vice Eduardo CavaliereReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/08/2024 18:50

Rio – O candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) esteve no Mercado Municipal do Rio (Cadeg), em Benfica, Zona Norte do Rio, no início da tarde deste domingo (25). Acompanhado do seu vice, Eduardo Cavaliere, ele conversou com vendedores e anunciou que caso vença a disputa, fará uma versão do centro comercial na região do Porto Maravilha.

"Quero assumir o compromisso de levar um mini Cadeg para o Centro, na área do Porto Maravilha, e revitalizar o mercado central na cidade. É uma questão de honra colocar esse mercado no Centro de novo, porque ele saiu justamente para fazerem a Perimetral. Já tirei a perimetral, mas ainda não devolvi o mercado. Então, vamos ter no próximo mandato um mercado municipal no Centro para poder criar mais um lugar de encontro para os cariocas", disse.

Outros candidatos

Alexandre Ramagem (PL) gravou material com produtoras e não teve agenda pública neste domingo (25). Tarcísio Motta (PSOL) realizaria uma caminhada no Méier, mas o compromisso foi cancelado por causa das condições meteorológicas.

Marcelo Queiroz (Progressistas) produziu conteúdo que será transmitido em rádios. Rodrigo Amorim (União Brasil) participou de agendas com candidatos a vereador do seu partido, enquanto Carol Sponza (Novo) distribuiu panfletos na Feira de Campo Grande, Zona Oeste.

Cyro Garcia (PSTU) esteve na Feira da Glória. A candidata Juliete Pantoja (UP) marcou presença na Feira de Vista Alegre e seguiu para reunião com apoiadores na Maré. Henrique Simonard (PCO) não divulgou sua agenda para o dia.

Agenda das campanhas

Nesta segunda-feira (26), Eduardo Paes visitará o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, às 13h. Já Alexandre Ramagem (PL) se reunirá com comerciantes do Centro do Rio na Rua da Carioca, altura do número 39, às 13h. Tarcísio Motta terá um encontro com Sindicato de Empresas de Informática no Bistrô Ouvidor às 9h e seguirá com visita à coordenação do SISREG às 14h15 e uma sabatina na imprensa às 21h30.

Henrique Simonard (PCO) e Marcelo Queiroz (Progressistas) participam, às 12h e 15h respectivamente, das sabatinas da Os candidatos(PCO) e(Progressistas) participam, às 12h e 15h respectivamente, das sabatinas da 6ª edição do 'Movimento Rio em Frente', promovida pela Fecomércio-RJ e realizada pelos jornais O DIA e MEIA HORA . As entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook.

Rodrigo Amorim tem entrevistas marcadas com a imprensa às 14h e 20h. Carol Sponza fará uma panfletagem no terminal de metrô Jardim Oceânico às 8h, assim como Cyro Garcia, que realizará uma no CNCL (Petrobras) às 6h. Juliete Pantoja distribuirá panfletos na fábrica da Demilus, na Penha, Zona Norte, às 6h, na EDISEN/Petrobras do Centro às 11h e na Pedra do Sal às 20h.