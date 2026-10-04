Momento em que idoso é reanimado, mas não resiste Reprodução
De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o eleitor sofreu um mal súbito após votar. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada às 12h43.
O Corpo de Bombeiros informou que o quartel da Barra da Tijuca recebeu o chamado às 11h51. A ocorrência mobilizou equipes de socorro para a unidade de ensino, que funciona como ponto de votação neste domingo.
Durante coletiva de imprensa realizada à tarde, o juiz da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE-RJ, Marcello Rubioli, lamentou o ocorrido.
“Houve uma fatalidade em um local de votação na Barra. Um senhor infartou e veio a óbito. A gente deixa solidariedade à família, as condolências de praxe. O corpo já foi removido e a votação continua transcorrendo em normalidade”, afirmou.
Segundo a Justiça Eleitoral, o atendimento foi realizado sem comprometer o funcionamento da seção eleitoral. Após a remoção do corpo, a votação prosseguiu normalmente no local. O nome do eleitor não havia sido divulgado pelas autoridades até a publicação da reportagem.
“Foi do meu lado. Foi horrível, o atendimento médico demorou uma hora e meia para chegar”, contou a atriz.
Morte também em Pernambuco
A polícia registrou o caso como morte natural e informou ainda que o caso está sendo investigado. Após a retirada da vítima, a votação voltou ao normal.
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