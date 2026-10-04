Momento em que idoso é reanimado, mas não resiste - Reprodução

Momento em que idoso é reanimado, mas não resiste Reprodução

Publicado 04/10/2026 15:48 | Atualizado 04/10/2026 16:29

Um eleitor de 62 anos morreu após passar mal em um local de votação na Barra da Tijuca , Zona Sudoeste, neste domingo (4). O caso aconteceu na Escola Municipal República da Colômbia, na Rua Rosalina Brand, onde o homem havia comparecido para participar do primeiro turno das eleições.





De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o eleitor sofreu um mal súbito após votar. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada às 12h43.



O Corpo de Bombeiros informou que o quartel da Barra da Tijuca recebeu o chamado às 11h51. A ocorrência mobilizou equipes de socorro para a unidade de ensino, que funciona como ponto de votação neste domingo.



Durante coletiva de imprensa realizada à tarde, o juiz da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE-RJ, Marcello Rubioli, lamentou o ocorrido.



“Houve uma fatalidade em um local de votação na Barra. Um senhor infartou e veio a óbito. A gente deixa solidariedade à família, as condolências de praxe. O corpo já foi removido e a votação continua transcorrendo em normalidade”, afirmou.



Segundo a Justiça Eleitoral, o atendimento foi realizado sem comprometer o funcionamento da seção eleitoral. Após a remoção do corpo, a votação prosseguiu normalmente no local. O nome do eleitor não havia sido divulgado pelas autoridades até a publicação da reportagem.

LEIA MAIS: Eleitores destacam importância do voto consciente nas eleições De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o eleitor sofreu um mal súbito após votar. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada às 12h43.O Corpo de Bombeiros informou que o quartel da Barra da Tijuca recebeu o chamado às 11h51. A ocorrência mobilizou equipes de socorro para a unidade de ensino, que funciona como ponto de votação neste domingo.Durante coletiva de imprensa realizada à tarde, o juiz da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE-RJ, Marcello Rubioli, lamentou o ocorrido.“Houve uma fatalidade em um local de votação na Barra. Um senhor infartou e veio a óbito. A gente deixa solidariedade à família, as condolências de praxe. O corpo já foi removido e a votação continua transcorrendo em normalidade”, afirmou.Segundo a Justiça Eleitoral, o atendimento foi realizado sem comprometer o funcionamento da seção eleitoral. Após a remoção do corpo, a votação prosseguiu normalmente no local. O nome do eleitor não havia sido divulgado pelas autoridades até a publicação da reportagem.

Quem estava no local e presenciou a cena foi a atriz Giovanna Lancellotti, que nas redes sociais criticou a demora para a chegada do atendimento médico.



“Foi do meu lado. Foi horrível, o atendimento médico demorou uma hora e meia para chegar”, contou a atriz.

Morte também em Pernambuco

Um homem identificado como José Roberto da Silva, de 68 anos, morreu neste domingo (4) após passar mal dentro de uma seção eleitoral em Pernambuco. Ele votava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, no município de Cupira, região do Agreste Central, informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a corporação, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar socorro, mas o homem já estava morto dentro da cabine de votação quando a equipe chegou ao local. A votação da seção foi interrompida temporariamente até a retirada do corpo. A Polícia Militar isolou a área enquanto aguardava a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).



A polícia registrou o caso como morte natural e informou ainda que o caso está sendo investigado. Após a retirada da vítima, a votação voltou ao normal.