Publicado 12/09/2021 06:00

ÁRIES



Bom dia para adotar hábitos mais saudáveis. O astral é favorável para fazer contatos com pessoas de fora. O romance vai estar protegido.



TOURO



A Lua promete algumas mudanças. O desejo de transformar situações e até mesmo o seu visual deve falar mais alto. A paixão se destaca na vida a dois.



GÊMEOS



Desfrute das excelentes energias na companhia das pessoas queridas. Bata um papo com quem mora longe. Há chances de iniciar um romance.



CÂNCER



O seu signo tem uma forte ligação com a família. Cuide de algumas tarefas pendentes em casa. A paquera anda sem grandes novidades. Cor: azul-royal.



LEÃO



Reserve um tempo para curtir seu passatempo preferido. A sorte vai estar do seu lado. Faça uma fezinha. Seu jeito charmoso vai render na paquera.



VIRGEM



Bom astral para se reunir com as pessoas mais queridas. Só tome cuidado com a pandemia. Há sinal de tranquilidade no namoro.



LIBRA



Pode sentir vontade de conhecer novos lugares. Mas é importante redobrar os cuidados com a saúde. Se declare ao parceiro com o seu jeitinho.



ESCORPIÃO



Confie em seus instintos para lidar com dinheiro. Se estiver pensando em comprar algo novo, vá em frente e arrase. A dois, não seja possessiva.



SAGITÁRIO



Tire um tempo para curtir seus passatempos preferidos. Conversar com alguém próximo pode ser muito divertido. Surpreenda e inove um pouco com o mozão.



CAPRICÓRNIO



O desejo de ficar no seu canto tem tudo para crescer hoje. O dia pode ser produtivo e você evoluir os seus planos. O romance precisa de cuidados.



AQUÁRIO



Procure expandir seus interesses com novas experiências. Só não vale deixar os cuidados básicos com a saúde de lado. Muita sintonia na união.



PEIXES



Turbine a sua ambição. Ótimo dia para definir algumas metas a longo prazo. Se produza bastante e conquiste o crush dos seus sonhos hoje.