Publicado 19/10/2021 15:02

Rio - Os rituais ajudam a abrir os caminhos para atrair a abundância e prosperidade em todas as esferas da vida. Quando o assunto é dinheiro, antes de tudo, é importante se organizar. Mas a espiritualidade pode ajudar a melhorar a situação.

Ritual para atrair a fortuna para o lar



Em um dia que você não precise sair de casa, pela manhã, pegue duas chaves da sua casa e coloque em cima de uma mesa. Com o pensamento positivo e muita fé, ponha as duas chaves em formato de cruz. Deixe-as assim até o fim da tarde. Depois do período, basta usá-las normalmente.