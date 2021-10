Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 19/10/2021 06:00

ÁRIES



Vai ser fácil fechar parcerias. É uma boa hora para iniciar um novo emprego. Você e o mozão devem ficar muito ligados um ao outro.



TOURO



Os astros avisam que você conta com bom gosto. Há possibilidade de pintar herança. Pode se atrair por alguém e iniciar um romance.



GÊMEOS



Pode conquistar ganhos materiais. Você tende a ir atrás dos seus objetivos. Se já se amarrou, tudo indica que vai querer ficar numa boa com seu love.



CÂNCER



A sua personalidade agradável pode fazer sucesso com clientes. Boas chances de ser reconhecida. Há sinal de paixão envolvente no emprego.



LEÃO



Os astros avisam que você tende a ficar mais sociável. Trabalho relacionado com ensino está em evidência. Pode se dar bem com o mozão.

VIRGEM



O dia começa com transformações positivas no lar. Você tende a demonstrar mais carinho pela família. No romance, sua timidez vai desaparecer.



LIBRA



Seu signo tende a se expressar de maneira agradável. Boas chances de se destacar nos negócios. Se está na pista, vai ser simples fazer contatinhos.



ESCORPIÃO



A Lua indica que vai ter muito dinheiro no bolso. Hábitos saudáveis devem fortalecer a saúde. Lance iniciado agora tem tudo pra ser duradouro.



SAGITÁRIO



O campo astral manda avisar que pode conseguir os seus objetivos. Seu jeito sociável deve ser bem-visto. Seja criativa no seu relacionamento.

CAPRICÓRNIO



O clima tranquilo do lar te ajuda a se dedicar às suas tarefas. Pode contar com apoio. Com o mozão, você tende a mostrar todo o seu charme.



AQUÁRIO



Seu poder de comunicação te torna mais expressivo. Vai se relacionar numa boa com todo mundo. Mudanças e coisas novas vão render na vida a dois.



PEIXES



A Lua avisa que seu trabalho pode ser lucrativo. Você vai atrair as pessoas com a sua forma de se expressar. Na intimidade, pode experimentar mudanças.