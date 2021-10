Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 16/10/2021 06:00

ÁRIES



Sabadou com as emoções profundas. Aproveite e medite um pouco para relaxar. Se está na pista, seu celular pode tocar sem parar de tanto contatinho.



TOURO



Se pode ficar de boa, utilize isso ao seu favor. Há risco de ter prejuízo, caso empreste dinheiro. Lugares bonitos e luxuosos animam a intimidade.



GÊMEOS



O seu signo vai estar mais sonhador. Deve conhecer muita gente e ter um dia agitado. Pode pintar atração por alguém comunicativo.



CÂNCER



Você tende a se aproximar de pessoas com quem tenha afinidades. Planeje um passeio. Conversinhas com alguém do seu serviço talvez virem sentimento forte.



LEÃO



Mais impressionável e sensível, vai ter reações emotivas intensas. Há chance de pintar uma herança. A dois, pode ter ideias criativas e picantes.



VIRGEM



Não vai querer ficar sozinha. As coisas podem ficar tensas com a família. No amor, prepara que é a sua hora de dar show e até ganhar uma grana.



LIBRA



Talvez falte ânimo com as tarefas. Procure ter hábitos mais saudáveis em suas refeições. No romance, a vaidade deve estar em alta e render elogios.



ESCORPIÃO



A Lua indica que o sabadão promete ser bem animado. Bom dia pra fazer uma fezinha. Se busca um amore, tende a atrair quem deseja com seu magnetismo.



SAGITÁRIO



Há sinal de mudança de residência. As pessoas podem abusar da sua boa vontade. Se está na pista, seu jeito charmoso tem tudo pra atrair contatinhos.



CAPRICÓRNIO



O seu signo estará mais emotivo ao se expressar. Se estuda, talvez falte pique pra terminar seus afazeres. Na privacidade do amor, vai surpreender.



AQUÁRIO



Há boas chances de você encher o bolso. Sua imaginação criativa vai dar ótimas ideias pra ganhar mais dindim. Relacionamento a distância vai dar bom.



PEIXES



A Lua ressalta o seu lado intuitivo. Tome cuidado com a sua reputação. Se busca um love, pode atrair alguém e ter muito sucesso com as paqueras.