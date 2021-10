Entenda o que representa sonhar com o vento - Reprodução de Internet

Entenda o que representa sonhar com o ventoReprodução de Internet

Publicado 15/10/2021 14:30

Rio - Sonhar com vento simboliza, de modo geral, que o período é de bonanças e caminhos abertos. Além disso, indica mudanças positivas na vida do sonhador. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.