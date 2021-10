Janela - Reprodução de Internet

Publicado 14/10/2021 16:01

Rio - O Anjo da Guarda é enviado por Deus para cuidar, proteger e iluminar. De acordo com a crença cristã, esse ser celestial está presente na vida dos seres humanos do nascimento até a morte. Além de guiar as pessoas, eles também ajudam na proteção e na prosperidade do lar.



Oração para proteger o lar



Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do Céu, da Terra e de todas as coisas. Vós que governais com justiça e misericórdia, aceitai a prece que humildemente faço, do fundo do meu coração. Pela ardorosa fé do vosso amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, abençoai minha família. Vossa presença no seio dela será reconhecida por todos os nossos familiares. Vossa presença no seio dela será reconhecida por todos aqueles que penetram em nosso lar. Manifesta-se, Senhor, em proveito e benefício de todos os que habitam minha casa e todos os meus familiares, presentes ou ausentes, estando ou não dividindo o mesmo teto, estando perto ou longe. Anjos da guarda seja o vosso amor a substância que nossos entes queridos, que lutam pelo alimento de cada dia. No seio de vosso amor infinito, também infinitas glórias vos pedimos. Louvar-vos-emos eternamente. Amém.