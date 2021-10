Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 14/10/2021 06:00

ÁRIES



Os astros dão a maior força pra você ficar numa boa com todo mundo. Há chance de fazer bons contatos. Pode iniciar um romance a distância.



TOURO



Oportunidades de encher o bolso podem pintar. Há chance de ganhar dinheiro através de uma associação. O romance deve ficar intenso.



GÊMEOS



Vai fazer bons contatos e ganhar a simpatia das pessoas. Planos de viagem podem dar errado. Se está na pista, vai ter muita paquera mandando mensagem.



CÂNCER



Seu signo tende a ficar mais prestativo e sociável no serviço. Se faz home office, seu poder de comunicação têm tudo pra bombar. Melhore o amor.



LEÃO



Pode conseguir mais de uma parceria profissional lucrativa. Você vai ter facilidade pra se expressar. Na intimidade, o dia vai render.



VIRGEM



Os astros indicam grande momento no emprego. Pode ganhar uns bons trocados. Na paixão, o momento pede mais desinibição, coragem e diálogo.



LIBRA



Deve se dar bem em reuniões. Pode se aproximar mais de pessoas que despertem sua mente. Se está só, um crush deve cair na sua facilmente.



ESCORPIÃO



Você deve contar com talento para as finanças. Curtir o conforto e sossego de casa vai te fazer bem. Vai querer mais liberdade no relacionamento.



SAGITÁRIO



Muita simpatia com praticamente todo mundo. Há grandes chances de conseguir o que quer, inclusive favores. Se está na pista, talvez atraia contatinhos.



CAPRICÓRNIO



Vai nadar na fortuna. Pode encher o bolso e subir de cargo na profissão. Com o mozão, você tende a ser mais flexível e se adaptar as situações.



AQUÁRIO



Você tende a socializar numa boa. Pode se dar bem nos estudos, sobretudo de faculdade. Se está na pista, há chance de ganhar contatinhos.



PEIXES



Deve se expressar muito bem e pode ganhar dinheiro com isso. Estudos não vão viver um grande momento. A relação deve ficar ardente.