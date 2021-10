Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 13/10/2021 06:00

ÁRIES



Os astros indicam que há sinal de mudanças. Vai trabalhar duro pra alcançar suas metas. Pode conversar com o parceiro sobre o futuro.



TOURO



Vai querer aprender e crescer. Você conta com instintos apurados nos negócios e tende a se dedicar ao trabalho. No romance, talvez se canse do marasmo..



GÊMEOS



Vai ter um maior controle nos negócios. Viagem de trabalho pode ser um sucesso. Se está na pista, alguém atraente pode chamar sua atenção.



CÂNCER



Deve aprofundar e transformar suas relações. Só evite tentar dominar as pessoas. No amor, seu jeito mais independente deve chocar o mozão.



LEÃO



Há sinal de transformações no trabalho. Seu estado emocional pode afetar a saúde. No amor, tende a agir de maneira mais independente.



VIRGEM



No serviço, é dia de sucesso. Seu senso de organização deve render bons frutos. Você talvez fique mais prestativa com o mozão.



LIBRA



A ligação com a família se fortalece e pode se sentir à vontade. Vai se expressar com seriedade. No amor, deve ter vários planos pra curtir com o par.



ESCORPIÃO



Vai ser fácil vender seu peixe. Só cautela pra não forçar demais as suas opiniões. No romance, deve valorizar a lealdade e dedicação.



SAGITÁRIO



Vai ter habilidade para resolver assuntos financeiros. Os astros realçam a sua comunicação. Vai querer que o crush estimule as suas ideias.



CAPRICÓRNIO



O humor talvez fique instável, mas logo se recupera. Há chance de encher o bolso através de uma herança. Cautela com o ciúmes no amor.



AQUÁRIO



Privacidade e atividades relaxantes te ajudam com a ansiedade. Persiga os seus sonhos e objetivos. Há chance de pintar romance com um conhecido.



PEIXES



Vai se relacionar com pessoas de todos os tipos. Na profissão, tem tudo pra brilhar e se dar bem. Com o seu mozão, pode usar a criatividade.